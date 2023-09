BEAUGENCY AUGMENTÉE Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency, 9 décembre 2023, Beaugency.

BEAUGENCY AUGMENTÉE Samedi 9 décembre, 16h00 Théâtre du Puits Manu, Beaugency libre

Les Fous de bassan participent à un projet européen intitulé « Augmented Reality Tales of War and Peace »(ARTWP), récits de guerre et paix en réalité augmentée » avec des partenaires danois, italiens et ukréniens.

Dans chaque pays, un groupe de 12 artistes va collecter des histoires de guerre, de paix et d’espoir auprès de la population – notamment des jeunes – pour réaliser des oeuvres de réalité augmentée accessibles via smartphones et tablettes dans l’espace public.

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

fous de bassans