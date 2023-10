Théâtre : D’Eckmühl à Eckmühl Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Théâtre : D’Eckmühl à Eckmühl Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency, 1 décembre 2023, Beaugency. Théâtre : D’Eckmühl à Eckmühl Vendredi 1 décembre, 20h30 Théâtre du Puits Manu, Beaugency 12€ / 8€ « Eckmühl est un phare breton,

Eckmühl est un quartier d’Oran en Algérie. Deux lieux, une famille, la mienne.

Une histoire, celle de ma grand-mère sortant de sa roulotte de bohémienne pour prendre un bateau, quitter la Bretagne, son arrivée en Algérie.

La naissance de mon père.

La confession d’une grand-mère à son petit fils de 50 ans, le secret révélé, un monde de certitude qui s’effondre.

L’urgence de voyager, dégager le sable, remettre en mémoire, retrouver la trace. Retrouver cette jeune fille dans cette france d’outre-mer, sa rencontre avec mon grand-père, le père de mon père… A moins que, à moins que… » Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00 franche connexion Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu, Beaugency Adresse Beaugency , Mail Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency latitude longitude 47.775755;1.629968

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/