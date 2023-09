Théâtre : La nuit d’après Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency, 17 novembre 2023, Beaugency.

Théâtre : La nuit d’après 17 et 18 novembre Théâtre du Puits Manu, Beaugency 12 € / 8 €

Un homme se retrouve en panne d’essence (de sens ?) de nuit dans la campagne, vidé, vide, il a perdu l’envie, le désir, le souffle.

Survient une femme, Dyonise, elle aussi en bien piteux état. Elle à beau être la déesse du théâtre, de la fête, de la lièsse, du collectif qui soulage (eh oui Dionysos était une femme !), les isolements et les replis sur soi ont atteint son essence divine.

Entre mots et musiques, ces deux-là se battent dans leur bourbier, non sans tendresse, non sans humour.

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 95 95 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesfousdebassan.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:45:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:45:00+01:00

Fous de bassan