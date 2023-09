Spectacle : Les contes de la rue Broca Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Spectacle : Les contes de la rue Broca Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency, 25 octobre 2023, Beaugency. Spectacle : Les contes de la rue Broca Mercredi 25 octobre, 15h30 Théâtre du Puits Manu, Beaugency 6 € Spectacle tout public

La Rue Broca n’est pas une rue comme les autres… Dans l’épicerie de Monsieur Saïd, les enfants attendent impatiemment la venue de Monsieur Pierre, grand connaisseur d’histoires. Mais pas n’importe quelles histoires !

Les histoires de la rue Broca où il se passe bien des choses étranges : Les sorcières hantent les placards à balais, d’autres veulent manger les petites filles, les chaussures sont amoureuses… Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « service.culturel@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:30:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-10-25T15:30:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00 culture Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu, Beaugency Adresse Beaugency , Mail Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency latitude longitude 47.775755;1.629968

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/