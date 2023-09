Conférence : Les rendez-vous de l’histoire Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret Conférence : Les rendez-vous de l’histoire Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency, 7 octobre 2023, Beaugency. Conférence : Les rendez-vous de l’histoire Samedi 7 octobre, 15h30 Théâtre du Puits Manu, Beaugency Entrée Libre Beaugency est partenaire des Rendez-vous de l’histoire de Blois et accueille une conférence autour de la dichotomie du tombeau du christ.

Selon les évangiles, le tombeau de Jésus aurait été fermé par un grand disque de pièrre roulé devant son entrée.

Les études récentes dans la nécropole de jérusalem montrent que ce type de fermeture que l’on croyait assez commun était en réalité tout à fait exceptionnel. Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T15:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00 Ville de beaugency Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu, Beaugency Adresse Beaugency , Mail Ville Beaugency Departement Loiret Lieu Ville Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency latitude longitude 47.775755;1.629968

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/