Loiret Théâtre : L’homme nouveau Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency, 6 octobre 2023, Beaugency. Théâtre : L’homme nouveau Vendredi 6 octobre, 20h30 Théâtre du Puits Manu, Beaugency 12 € et 8 € Trois chercheurs e lancent à décortiquer la vie d’Ernesto Guevara, en fouillant dans ses carnets de voyage, les archives et les anecdotes pour mieux comprendre ce qui va mener ce jeune argentin issu de la petite bourgeoisie sur les chemins de la révolution, et comment est apparue la figure légendaire du ché

Pendant cette recherche, le mythe va venir leur rendre visite (mationnette réaliste troublante) finit par arriver malgré eux comme un fantôme qu’ils ont invoqué sant le vouloir. Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

