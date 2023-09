Théâtre : Meuh ! Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency, 29 septembre 2023, Beaugency.

Théâtre : Meuh ! Vendredi 29 septembre, 20h30 Théâtre du Puits Manu, Beaugency 12 et 8 €

A Rochebrune, Philippe Bonneval est un adolescant comme tout le monde : il rêve d’amour et de succès en faisant de la mobylette.

Mais un jour, Philippe se transforme en vache. Transformation insolite, aussi inattendue pour lui que pour ses parents… qui ont du mal à accepter son évolution bovine.

Comment se conprendre, s’accepter et se faire accepter quand on se découvre soudainement si différent ?

Comment rejoindre le troupeau, avec un vécu si inhabituel, hors normes ?

En s’appropriant cette fable intime et espiègle de François Morel, l’équipe d’Hic Sunt Leones déploie tout un univers poétique d’une téhâtralité résolument moderne pour suivre, avec humour et légèreté, un moment grave et profond de la découverte de soi-même.

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T21:20:00+02:00

