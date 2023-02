PAULINE VIARDOT, 200 ANS Théâtre du Puits Manu, Beaugency, 18 mars 2023, Beaugency.

12€ ou 8€

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail La Patière Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Fille de Manuel Garcia, soeur de Maria Malibran, Pauline Viardot est surtout l’une des figures les plus marquantes du monde artistique et littéraire du XIXè siècle.

Véritable muse, elle inspire les plus grands écrivains de sa génération: Georges Sand, Victor Hugo et bien sûr, Yvan Tourgueniev.

Ses salons de Baden-baden et de la rue de Douai réunissent tous les musiciens d’alors: Liszt, Chopin, Fauré, Berlioz… jusqu’à Gounod, dont elle lancera la carrière.

En vous livrant une Pauline tantôt cantatrice, tantôt pianiste, tantôt compositrice, Julie Depardieu & le duo MaNa vous content en récit et en musique le tourbillon artistique de cette femme hors du commun.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00

2023-03-18T22:00:00+01:00

