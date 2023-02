SARAH BERNHARDT, UNE FEMME LIBRE OU LES DEBUTS DE LA STARISATION Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

Mercredi 8 mars, 20h30 Théâtre du Puits Manu, Beaugency

Gratuit

UNE FEMME LIBRE OU LES DEBUTS DE LA STARISATION Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail La Patière Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Personnalité exceptionnelle, Sarah Bernhardt fut une femme libre, une des premières à devenir une star au sens moderne du terme, un monstre sacré comme l’a qualifiée Jean Cocteau. A ses talents de tragédienne, ce que tout le monde connaît, elle joignit ceux de peintre et de façon plus convaincante de sculptrice, elle avait aussi des dons d’écriture comme en témoigne son autobiographie, Ma Double vie.

Sarah a construit sa carrière de tragédienne comme elle a construit sa vie, avec détermination et pourtant rien ne lui a été donné, bien au contraire, comme le montrent ses premières années. Aussi ne nous étonnons pas de sa devise « Quand même ».

