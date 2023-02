HERMINE CADOLLE, DES IDEAUX FEMINISTES AUX LINGERIES FONDATRICES DE LA MODE Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

HERMINE CADOLLE, DES IDEAUX FEMINISTES AUX LINGERIES FONDATRICES DE LA MODE Théâtre du Puits Manu, Beaugency, 7 mars 2023, Beaugency. HERMINE CADOLLE, DES IDEAUX FEMINISTES AUX LINGERIES FONDATRICES DE LA MODE Mardi 7 mars, 19h00 Théâtre du Puits Manu, Beaugency

Gratuit

Quand Herminie Cadolle vivait à Beaugency Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail La Patière Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Femme incroyable qui partira à Paris et très active avant, pendant et après l’insurrection de la Commune, femme énergique qui partira à Buenos aires, féministe qui inventera le Soutirn-gorge…

Mais c’est une Balgencienne fidèle dont nous retracerons la genèse de cette histoire rocambolesque, entre 1842 et 1870 au cœur de Beaugency.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T19:00:00+01:00

2023-03-07T20:30:00+01:00 HERMINE CADOLLE

Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu, Beaugency Adresse Beaugency , Mail La Patière Ville Beaugency lieuville Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Departement Loiret

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

HERMINE CADOLLE, DES IDEAUX FEMINISTES AUX LINGERIES FONDATRICES DE LA MODE Théâtre du Puits Manu, Beaugency 2023-03-07 was last modified: by HERMINE CADOLLE, DES IDEAUX FEMINISTES AUX LINGERIES FONDATRICES DE LA MODE Théâtre du Puits Manu, Beaugency Théâtre du Puits Manu, Beaugency 7 mars 2023 Beaugency Beaugency Beaugency Théâtre du Puits Manu

Beaugency Loiret