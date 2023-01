LES COCUS ÇA S’ARROSE Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

LES COCUS ÇA S'ARROSE 24 février – 4 mars Théâtre du Puits Manu, Beaugency

Plein 6€/ réduit 5 € pour enfants de 7 à 12 ans et personnes handicapés

Victor, marié, coureur, a prévu des vacances à Ibiza qui est une île de la tentation. Eglantine, son épouse et Camille son amie vont trouver une ruse

pour éviter le voyage.

Oui mais laquelle ?

2023-02-24T20:30:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00

