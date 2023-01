CONCERT DE FRED ALBERT LE LAY Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret

CONCERT DE FRED ALBERT LE LAY Théâtre du Puits Manu, Beaugency, 5 février 2023, Beaugency. CONCERT DE FRED ALBERT LE LAY Dimanche 5 février, 16h30 Théâtre du Puits Manu, Beaugency

Participation libre

L’association « les Amis de l’Ecole Laïque de Beaugency » organise un concert du chanteur Fred-Albert Le Lay qui présentera un spectacle de chansons françaises. Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency , Mail La Patière Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire Le Chanteur Fred-Albert Le Lay présentera un

spectacle de chansons françaises.

Les bénéfices serviront à subventionner

des projets au profit des élèves des écoles

publiques de Beaugency ainsi qu’à soutenir

l’alphabétisation animée par des bénévoles de

l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T16:30:00+01:00

2023-02-05T18:00:00+01:00 CONCERT DE FRED ALBERT LE LAY

Détails Catégories d’Évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu, Beaugency Adresse Beaugency , Mail La Patière Ville Beaugency lieuville Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Departement Loiret

Théâtre du Puits Manu, Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

CONCERT DE FRED ALBERT LE LAY Théâtre du Puits Manu, Beaugency 2023-02-05 was last modified: by CONCERT DE FRED ALBERT LE LAY Théâtre du Puits Manu, Beaugency Théâtre du Puits Manu, Beaugency 5 février 2023 Beaugency Beaugency Beaugency Théâtre du Puits Manu

Beaugency Loiret