Théâtre du Prisme – Toutes les choses géniales Espace Culturel Sainte-Anne, 10 mars 2021-10 mars 2021, St lyphard.

Théâtre du Prisme – Toutes les choses géniales

Espace Culturel Sainte-Anne, le mercredi 10 mars à 20:30

« La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune. 5. Les choses avec des rayures. 6. Les montagnes russes. 7. Quand les gens tombent par terre. »

Cette liste est celle d’un enfant devenu adulte, qui chante son ode à la vie, comme autant de bouteilles jetées à la mer. Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, Toutes les choses géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé en face et sans complaisance. On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un échange avec le public simple et ludique.

Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.

Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement marquée par le stand-up, évolue en complicité avec les spectateurs. Toutes les choses géniales est donc une proposition théâtrale inclassable : entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 Rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T20:30:00 2021-03-10T21:30:00