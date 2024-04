Théâtre du Prisme TOGETHER Amiens, mercredi 29 mai 2024.

Théâtre du Prisme TOGETHER Amiens Somme

Confinement aidant, l’auteur anglais Dennis Kelly imagine la situation d’un couple avec enfant embarqué sur un chemin escarpé entre attraction et rejet.

Fidèle à la tradition des pièces de cuisine anglaises, et magnifique raconteur d’histoires, Dennis Kelly dépeint avec humour et cruauté l’histoire d’Elle et Lui.

Un couple que tout oppose se retrouve confiné. Le seul lien qui les maintient encore ensemble, c’est leur enfant. Forcés à cohabiter, ils vont mettre à l’épreuve leurs convictions à mesure que la pandémie se propage dans le monde.

Dans ce face à face plus politique qu’il n’y parait, la recherche de la vérité confronte les personnages à leur histoire.

À mesure qu’avancent les révélations intimes, la morale se trouve de plus en plus ébranlée, le bien et le mal chamboulés.

DENNIS KELLY

Comédien, scénariste et auteur dramatique britan- nique né en 1970, il est l’auteur de nombreuses pièces jouées en France, L’abattage rituel de Gorge Mastromas (2013), Girls and boys (2018)… Together a été crée au festival d’Avignon 2022.

Dès 14 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 19:30:00

fin : 2024-05-29 20:50:00

Rue du 8 Mai 1945

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France contact@ccjt.fr

