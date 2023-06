Musicals! Un voyage à Broadway Théâtre du Pont Tournant Bordeaux, 18 juin 2023, Bordeaux.

Musicals! Un voyage à Broadway Dimanche 18 juin, 20h45 Théâtre du Pont Tournant Tarif plein : 18 #. Tarif réduit : 15 €.

Do You Dance et Rythmes&cie vous présentent un show dans l’esprit de Broadway par les ateliers de comédie musicale! Au programme des adaptations de “Come from away”, “Sister Act 2” et “Six”, 3 grands succès anglo-américains. Un voyage dans des univers très différents, du gospel à la pop en passant par des sonorités canadiennes.

“Come from away”

Suite aux attentats du 11 Septembre 2001, 38 avions ont reçu l’ordre d’atterrir dans la petite ville de Gander au Canada. La rencontre entre ces voyageurs « venus de loin » et les habitants rappellera la capacité de bienveillance humaine même dans les moments les plus sombres.

« Sister Act 2 »

Adaptation du film qui fait suite au 1er. Dolorès, chanteuse de cabaret, se voit revenir auprès des religieuses qui enseignent au lycée St François. Elles lui demandent de les aider face à des élèves démotivés en devenant prof de musique. Ce ne sera pas de tout repos de reprendre son rôle de Soeur Marie-Clarence.

« Six »

Les six reines Tudor se transforment en véritables princesses de la pop. À grands coups de tubes, elles expriment les déshonneurs que leur a fait subir leur célèbre mari le Roi Henri VIII d’Angleterre.

Ecriture, chorégraphie et mise en scène : Muriel DABERT

Coaching vocal : Florence GAZEL

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

