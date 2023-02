À Table Théâtre du Pont Tournant Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

À Table 14 – 18 février Théâtre du Pont Tournant, Bordeaux.

10€ – 12€

Harry, petit haricot Bio, se retrouve sans le vouloir à grandir parmi les fruits et légumes couverts de pesticides. Si différents, ils ont pourtant tous la même peur : finir à l'usine en plat cuisiné.

À la quête de ses origines, Harry va questionner la société qui l’entoure. Durant son périple du champ jusqu’à l’assiette, il découvre la face cachée de l’industrie alimentaire.

Grâce à l’aide de sa nouvelle amie Passion, Harry pourra-t-il agir pour éviter la fin des haricots ?

