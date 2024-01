Les Gens de la nuit Théâtre du Pont Neuf Toulouse, mercredi 31 janvier 2024.

Les Gens de la nuit Cabaret Mercredi 31 janvier, 20h30 Théâtre du Pont Neuf Participation libre mais obligatoire (CB non acceptées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-31T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-31T22:30:00+01:00

Le département Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional Xavier Darasse de Toulouse présente : Les Gens de la nuit – Cabaret avec les Élèves de 2è année du cycle spécialisé.

Avec : Antone ARRIO, Cyril BACALERIE , Bérengère BERNARD, Lucy BRIGGS-STURLESE, Lhassa GRANDJACQUET, Arthur HYBERTIE, Héloïse MIQUEL, Antoine PRESUMEY, Valentin SIST, Lucie WEHRUNG.

Projet collectif accompagné par Hugues Chabalier et Sylvine Lepel-Cointet

Traversée poétique et musicale de la nuit et de ses habitant.s, de sa liberté et de son étrangeté, sa marginalité, ses insomnies, ses rêveries, ses fêtes, ses dangers.

Chansons, poèmes, textes, évocations sensibles de notre lien à la nuit, au nocturne, à notre vie dans/avec l’obscurité.

« J’étais tombé amoureux des gens de la nuit. Je les trouvais très beaux. »

Alexandre, dans « La maman et la putain », film de Jean Eustache

BILLETERIE : billetterie.theatredupontneuf@gmail.com / 05 62 21 51 78

Théâtre du Pont Neuf 8 place Arzac 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 21 51 78 »}] [{« link »: « mailto:billetterie.theatredupontneuf@gmail.com »}] https://www.theatredupontneuf.fr/

Copyright : AC/CRR