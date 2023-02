Si ce n’est toi Théâtre du Pont Neuf, 13 octobre 2023, Toulouse.

Si ce n’est toi se déroule en 2077, mais la réalité qui y est traitée est celle de notre monde, à peine déformée par une anticipation dystopique. L’action et les individus sont placés dans une société aseptisée, sécurisée, qui exclut tout défaut, toute déviance et toute altérité revendiquée. 18 juillet 2077. Jams et Sara sont mariés, ils sont unis sous le même toit, pour le meilleur (faire bloc contre les autres) et pour le pire (devoir partager l’espace). Au service de l’autorité, Jams patrouille, mais veille à ne pas se souiller au contact de « la racaille ». Cloitrée à la maison, Sara, quant à elle, entend sans cesse cogner à la porte mais il n’y a jamais personne derrière. Délire-t-elle ? Ce que l’on palpe chez les deux personnages, c’est la peur et un besoin maladif d’ordre et de sécurité. Or, un jour qu’on frappe, quelqu’un est là. Il dit être le frère de Sara et venir à pied depuis « l’autre côté du pays » là où le travail n’existe plus et où plus rien ne marche. Là aussi, où en dépit de toutes les règles, les gens ont conservé quelques photos sans doute aussi une certaine capacité à s’émouvoir. Cette intrusion menace l’équilibre du couple, voire de la société tout entière.



