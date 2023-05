Un élément moins performant Théâtre du Pont Neuf, 21 juin 2023, Toulouse.

Groupe Création Théâtre de Olivier Jeannelle

Le théâtre s’empare ici de la question du travail et du monde ouvrier. Bien qu’emprunt d’un certain réalisme, Peter Turrini l’appréhende sur un ton poétique non strictement calqué sur la réalité…

Le fil rouge et philosophique de cette pièce se nomme William Shakespeare (homonyme), bibliothécaire de son état dans une grande entreprise sidérurgique. Il est, pour nous, le révélateur et le compagnon d’infortune de ces princes-ouvriers que sont Schmelzer, Ursus, l’Italien, Ringo. Mais, il est aussi le témoin impuissant de la perte des idéaux accompagnant la crise économique qui a frappé ces industries lourdes, ainsi que de la lente descente aux enfers du couple Hans et Anna… Dans la lignée d’un Horvath, Peter Turrini reste le représentant autrichien d’un théâtre qui refuse les exclusions et les racismes, l’irresponsabilité politique et sociétale, et qui s’engage résolument dans le combat pour la dignité et la justice sociale.

Durée approximative : 1h20

Théâtre du Pont Neuf 8 Place Benoît Arzac, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 62 21 51 78 http://www.theatredupontneuf.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 21 51 78 »}] Situé au cœur du quartier Saint-Cyprien, le théâtre du Pont Neuf est un lien de résidence et de diffusion des créations de compagnies émergentes. Métro : ligne A – station St Cyprien – République

