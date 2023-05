Dans la gueule de la baleine Théâtre du Pont Neuf, 7 juin 2023, Toulouse.

Dans la gueule de la baleine 7 – 10 juin Théâtre du Pont Neuf

1932. Los Angeles. Entre rêves de célébrité et grande dépression, il y a un marathon de danse qui s’ouvre. Il y a 1000 dollars pour le dernier couple encore debout. Sur le dancing se retrouvent une mosaïque de personnages, de losers magnifiques et d’âmes perdues qui se racontent leurs parcours, leurs déboires, leurs peines en dansant encore et encore. Les danseurs et les danseuses fuient le monde pour le marathon comme des poissons se réfugiant dans la gueule d’une baleine. En partant de « on achève bien les chevaux« , nous avons écrit une pièce chorale pour parler de la grande dépression. Nous avons écrit pour rendre hommage aux humains et aux humaines écrasées par l’époque. Mais aussi parler d’une société du spectacle qui met en scène aussi bien la misère que la poursuite du rêves américains.

