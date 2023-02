Cito, Longe, Tarde Théâtre du Pont Neuf Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Cito, Longe, Tarde 16 et 17 mai Théâtre du Pont Neuf

Cito, longe, Tarde est un spectacle écrit autour d'une ville du Moyen-Âge ravagée par la peste. Théâtre du Pont Neuf 8 Place Benoît Arzac, 31300 Toulouse, France

05 62 21 51 78 http://www.theatredupontneuf.fr/ Situé au cœur du quartier Saint-Cyprien, le théâtre du Pont Neuf est un lien de résidence et de diffusion des créations de compagnies émergentes. Théâtre du Rocher Cito, longe, Tarde est un spectacle écrit à quatre têtes autour d’une ville du Moyen-Âge ravagée par la peste. Il tire son nom de la locution latine « Cito, longe fugeas, tarde redeas » que l’on peut traduire par « Fuis vite, loin, longtemps, et reviens tard », à l’époque seul remède efficace contre le fléau. On y voit trois personnes qui ont fui cette maladie au fond d’un puits et qui se racontent des histoires pour se souvenir, pour comprendre, ou pour tromper la mort. À travers leurs narrations gigognes, ils déploient le paysage d’une ville entière qui fait face à l’inimaginable. Quelles histoires raconte-t-on lorsque chacun·e se méfie de l’autre ? Lorsque l’urgence est vitale ? Pourquoi raconte-t-on ? Et surtout qui raconte, et qui se raconte à travers nos bouches ? Cito, Longe, Tarde est le premier volet des Paysages de la contre-histoire, triptyque qui développe des fictions inspirées de « l’histoire par en bas ».

