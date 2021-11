Bussang Bussang Bussang, Vosges THÉÂTRE DU PEUPLE : LENZ Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

Bussang Vosges Bussang Lenz, une marche à travers les Vosges, en itinérance sur le territoire. Mise en scène et jeu : Simon DELETANG. Dernières et ultimes représentations dans les Vosges alsaciennes, le 27 novembre à Thannenkirch, le 28 novembre à Metzeral, le 29 novembre à Guebwiller et le 30 novembre à Orbey. info@theatredupeuple.com +33 3 29 61 62 47 https://www.theatredupeuple.com/ Théâtre du peuple

