THÉÂTRE DU PEUPLE : LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS Bussang, 22 octobre 2021, Bussang. THÉÂTRE DU PEUPLE : LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS 2021-10-22 15:00:00 – 2021-10-22 Théâtre du Peuple 40 Rue du Théâtre

Le Théâtre du Peuple rouvre ses portes cet automne afin d'accueillir une œuvre majeure montée par le directeur de la Comédie de Colmar Matthieu Cruciani. Un homme, la nuit, vient s'adresser à nous dans un flot ininterrompu de désir et de fragments de sa vie comme des signaux pour nous interpeller. Cette langue, c'est celle sublime et inimitable de Koltès, l'un des plus grands auteurs de théâtre français. Ce spectacle est aussi la rencontre de deux artistes, le comédien Jean-Christophe Folly et le metteur en scène Matthieu Cruciani. Tous deux nous donnent rendez-vous à la lisière de la vie. reservation@theatredupeuple.com +33 3 29 61 50 48 http://www.theatredupeuple.com/

