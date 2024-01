VISITE DU THÉÂTRE DU PEUPLE Théâtre du Peuple Bussang, dimanche 7 janvier 2024.

Bussang Vosges

Début : Dimanche 2024-01-07 10:30:00

fin : 2024-06-30

« Par l’art pour l’humanité » : venez découvrir le Théâtre du Peuple, créé par Maurice POTTECHER. Un lieu mythique, vaste vaisseau de bois classé Monument Historique depuis 1976. Rendez-vous devant le Théâtre. Gratuit pour les moins de 12 ans. Pour les groupes de plus de 10 personnes, visites guidées sur demande en fonction des disponibilités. Visites en anglais et allemand possibles sur demande. Plus d’informations par téléphone ou par mail.Tout public

Théâtre du Peuple

Bussang 88540 Vosges Grand Est



