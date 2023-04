PRÉSENTATION DE SAISON AU THÉÂTRE Théâtre du Peuple Bussang Bussang Catégories d’Évènement: Bussang

Vosges Bussang . L’équipe du Théâtre du Peuple vous invite à découvrir en détail la programmation 2023 en présence des équipes artistiques. Une rencontre inédite qui débutera par un temps d’échange avec les artistes suivi d’un aperçu des ateliers de construction du décor. Un pot vous sera offert au cours de l’après-midi. Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! +33 3 29 61 50 48 Théâtre du Peuple

dernière mise à jour : 2023-04-06

