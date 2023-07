Visite guidée d’un théâtre Théâtre du Peuple Bussang, 16 septembre 2023, Bussang.

Visite guidée d’un théâtre 16 et 17 septembre Théâtre du Peuple Entrée libre

La 40e édition des Journées européennes du patrimoine met à l’honneur le « patrimoine vivant », à cette occasion, le Théâtre du Peuple, connu pour son fond de scène qui s’ouvre sur la forêt, vous ouvre ses portes et propose des visites guidées. (Re)découvrez les coulisses de ce théâtre classé au titre des Monuments historiques. Ce haut lieu d’art théâtral accueille aujourd’hui des visiteurs du monde entier. Il fait partie des sites les plus fréquentés du département des Vosges.

Théâtre du Peuple 40 rue du théâtre du peuple, 88540 Bussang Bussang 88540 Vosges Grand Est 03 29 61 62 47 http://www.theatredupeuple.com https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BbsItqJGraU;https://twitter.com/theatredupeuple;https://www.facebook.com/theatredupeuple/ Maurice Pottecher naît le 19 octobre 1867 à Bussang au sein d’une famille d’industriels. Après ses études, il s’installe à Paris pour devenir homme de lettres. En 1896, il décide de bâtir, à Bussang, une scène de théâtre permanente.

Aujourd’hui, le Théâtre du Peuple, avec sa structure en bois, son architecture inspirée des chalets ou des granges, est un lieu de création théâtrale, de transmission des savoirs et de formations par les ateliers. La devise inscrite de part et d’autre du cadre de scène : « Par l’Art, pour l’humanité », participe de la même ambition : « mettre le théâtre à la portée de tous, en faire un divertissement capable de rapprocher les hommes et de gommer les clivages sociaux et culturels ».

Classé au titre des Monuments historiques depuis 1976, le Théâtre du Peuple s’est doté d’un atelier de décor en 1986. Il est propriété de l’État depuis 2005.

Le Théâtre du Peuple est connu dans le monde entier pour son fond de scène qui s’ouvre sur la forêt. Mais la notoriété du lieu doit autant à la majesté du site qu’à la force et l’originalité des spectacles inédits qui y sont présentés. Depuis l’origine, acteurs amateurs et professionnels jouent ensemble l’été sur la scène de Bussang.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Matthieu Edet