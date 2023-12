PREMIER AMOUR THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN Paris, 29 décembre 2023, Paris.

PREMIER AMOUR De Samuel BeckettRéalisation Dominique Valadié et Alain FrançonAvec Dominique ValadiéProduction Théâtre des nuages de neige Coproduction Théâtre Montansier de VersaillesPremier amour est l’un des premiers textes de Beckett écrit directement en français. L’auteur y joue de différents registres de la langue, s’amuse de son étrangeté. Ce n’est pas une pièce de théâtre, mais une nouvelle à la première personne, largement autobiographique. Le lieu de deux rencontres. Celle du narrateur avec une femme rencontrée sur un banc, alors qu’il erre sans domicile, après la mort de son père. Celle aussi, également amoureuse, que fait Beckett avec une langue dans laquelle il écrira la plus grande partie de son œuvre.« Beckett écrit Premier Amour ! non sans une ironie mordante. Et ceux qui viendront écouter le texte dans l’attente de découvrir les balbutiements émus et romantiques d’un jeune homme imberbe ne trouveront rien de tel. Ce premier amour déchante, désenchante, « ce qu’on appelle l’amour c’est l’exil, avec de temps en temps une carte postale du pays ». Alors, reste le mot d’esprit pour évoquer la catastrophe attendue de la nuit d’amour. Et si dire c’est faire, et que la VOIX qui dit et égrène le passé est celle d’une femme (Dominique Valadié) alors « l’exil » de notre narrateur, devient dérisoire, comique, jubilatoire à entendre. « L’amour vous rend mauvais, c’est un fait certain. »Alain FrançonReprésentationsA partir du 24 novembre 2023Vendredi, samedi 19h, dimanche 16hDurée 1h15LA PRESSE : « Magnifique mise en scène » Les Echos « brillante Dominique Valadié » L’humanité«Dynamique et jouissif » Le monde

Tarif : 31.50 – 31.50 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN 17, rue René Boulanger 75010 Paris