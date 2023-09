GUERRE THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN Paris, 30 septembre 2023, Paris.

GUERRE THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN a lieu à la date du 2023-09-30 à 21:00:00.

Tarif : 31.5 à 31.5 euros.

GUERRETexte Louis-Ferdinand Céline (publié aux Éditions Gallimard)Adaptation Bérangère Gallot et Benoît LavigneMise en scène Benoît LavigneInterprétation Benjamin VoisinCollaboration Artistique et chorégraphie Sophie MayerScénographie et lumières Seymour Laval Costumes Isabelle DeffinMusique Raphaël ChambouvetProduction : 984 Productions et Atelier Théâtre ActuelPour la première fois sur scène le chef d’œuvre de Céline, porté par Benjamin Voisin, César du meilleur espoir masculin en 2022 pour le film Illusions perdues de Xavier Giannoli.Guerre est l’adaptation théâtrale sous forme de monologue de l’incroyable roman inédit de Louis-Ferdinand Céline. Entre récit autobiographique et œuvre d’imagination, l’auteur du célèbre Voyage au bout de la nuit dénonce l’absurdité et l’atrocité de la guerre.À travers la convalescence du jeune Ferdinand Destouches, il nous livre son expérience traumatisante de soldat, sa vie à tout jamais bouleversée et sa rage de vivre dans le chaos du monde. Puissant, violent, dérangeant, le récit se fait aussi émouvant, burlesque et poétique. Tout le génie littéraire de Céline y est présent dans une écriture argotique, outrancière et jubilatoire d’une immense beauté. Céline nous parle aussi bien de mort, de sexe, de trahison que de la folie des hommes et de la monstruosité de nos sociétés.Immense succès en librairie, ce véritable chef d’œuvre est porté à la scène pour la première fois par Benoît Lavigne et incarné avec virtuosité par Benjamin Voisin. Ce spectacle nous frappe par sa résonance actuelle et son extraordinaire modernité.LA PRESSE EN PARLE : « Une belle claque théâtrale » Télérama TTT « Une performance d’une intensité troublante » Le Parisien « Une présence époustouflante. L’étoffe des plus grands Acteurs » L’Obs « Benjamin Voisin joue magistralement la partition de Céline […] On sort de là toute chose. Tout sonné » Le Figaro « Il nous sidère. Il a la grâce. […] c’est cru, cocasse, atroce. Un grand moment» Le Canard enchaîné « Sa gouaille de joli cœur fait merveille » La terrasse « Dans ce récit où autobiographie et imagination se confondent, Benoît Lavigne et Bérangère Gallot saisissent la quintessence de la langue crue et impitoyable de Céline, que Benjamin Voisin incarne avec bravoure et intensité. » Les Echos ReprésentationsDu 12 septembre au 21 octobre 2023Du mardi du samedi 21hDurée :1h20

THEATRE DU PETIT SAINT-MARTIN

17, rue René Boulanger Paris 75010

