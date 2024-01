PRIMA FACIE Theatre du petit Montparnasse Paris, 4 avril 2024, Paris.

PRIMA FACIEde Suzie MILLERtraduction Dominique HOLLIER et Séverine MAGOISmise en scène Géraldine MARTINEAUavec Elodie NAVARREScénographie Salma BORDES – Costumes Vanessa COQUETLumières Nieves SALZMANN – Création Sonore Antoine REIBRECollaboration artistique Sylvain DIEUAIDETessa est une jeune et remarquable avocate, un ténor du barreau dont la spécialité est de défendre des hommes accusés de viols et d’agressions sexuelles. Après avoir gravi tous les échelons, malgré ses origines ouvrières, elle atteint le sommet des prétoires : elle gagne ses affaires en défendant la meilleure version de ses clients et en pointant les failles ou les contradictions des victimes. Brillante et très sollicitée, elle est en pleine ascension, jusqu’au jour où sa vie va basculer …

Tarif : 24.00 – 37.20 euros.

Début : 2024-04-04 à 21:00

Theatre du petit Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 Paris 75