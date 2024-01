POIRET SERRAULT EXTRAITS EXTRAS Theatre du petit Montparnasse Paris, 2 mars 2024, Paris.

POIRET SERRAULT EXTRAITS EXTRASFrançois Berléand et Nicolas Briançon vous entraînent dans l’univers déjanté et mythique de Poiret et Serrault.Ils interprètent avec complicité et jubilation une série de sketchs irrésistibles et terriblement actuels, rendant ainsi hommage au duo le plus délirant du théâtre français.Plongez, ou replongez, dans l’univers réjouissant de Poiret Serrault : extraits de qualité supérieure et de production naturelle garantis 100% bio et fabriqués en France !Auteur : Jean Poiret, Michel SerraultArtistes : François Berléand, Nicolas BriançonMetteur en scène : Nathalie Serrault

Tarif : 24.00 – 43.80 euros.

Début : 2024-03-02 à 19:00

Theatre du petit Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 Paris 75