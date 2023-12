MATA HARI ou la justice des hommes Theatre du petit Montparnasse Paris, 29 décembre 2023, Paris.

MATA HARI ou la justice des hommes de Marc FAYETmise en scène Delphine PIARDavec: Ariane MOURIER, Olivier CLAVERIE, Bruno PAVIOT, Maud LE GUÉNÉDALscénographie Bastien FORESTIER – costumes Bérengère ROLANDlumières Denis KORANSKY – musique Raphaël SANCHEZchorégraphie Linda FAORO – assistante à la mise en scène: Laura MOTTETEn février 1917 Marguaretha Von Zelle alias Mata-Hari est extraite de sa cellule pour être présentée devant le capitaine Bouchardon chargé de l’interroger avant son procès pour intelligence avec l’ennemi. Même si son sort semble scellé d’avance, son interrogatoire va lui permettre de revivre 12 années d’une vie trépidante et hors du commun ; de ses premiers pas de danseuse à Paris et ses multiples conquêtes, jusqu’à ces jours de 1917 qui seront ses derniers en qualité d’espionne. Plus d’un siècle plus tard, une autre vérité surgit : et si la danseuse n’avait été que la victime de la cruauté et de la lâcheté des hommes ? Le destin d’une femme passionnée qui n’avait qu’une ambition, celle de vivre dans la joie, dans l’insouciance et surtout dans l’amour.

Tarif : 22.00 – 39.90 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:00

Réservez votre billet ici

Theatre du petit Montparnasse 31 rue de la Gaité 75014 Paris Paris