ELDORADO 1528 Theatre du petit Montparnasse Paris, 1 octobre 2023, Paris.

ELDORADO 1528 Theatre du petit Montparnasse a lieu à la date du 2023-10-01 à 17:15:00.

Tarif : 22 à 35.5 euros.

ELDORADO 1528d’Alexis MONCORGÉmise en scène Caroline DARNAYscénographie Morgane BAUX – costumes Colombe LAURIOT PREVOSTlumières Denis KORANSKY – musique Romain TROUILLET assistant chorégraphe Nicolas VAUCHERAu printemps 1528, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca est un conquistador parmi d’autres qui s’apprête à débarquer en Floride, pour y trouver la mythique cité d’Eldorado. L’expédition est un fiasco et se termine par un naufrage. Huit ans plus tard, Alvar réapparaît de l’autre côté du continent, au Mexique. Presque nu, à la tête d’une escorte de près de mille indiens, il est méconnaissable. Que s’est-il passé ? Comment a-t-il fait pour survivre seul en plein monde amérindien, et surtout, qu’a-t-il vu ? Embarquez sur les traces de Cabeza de Vaca, pour l’histoire la plus extraordinaire de l’exploration du continent américain !en coproduction avec Atelier Théâtre Actuel – AGM Production – Tramuser et Will Invest

Réservez votre billet ici

Theatre du petit Montparnasse

31 rue de la Gaité Paris 75014

Réservez votre billet ici