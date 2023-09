ROSE ET MASSIMO Theatre du petit Montparnasse Paris, 30 septembre 2023, Paris.

ROSE ET MASSIMO Theatre du petit Montparnasse a lieu à la date du 2023-09-30 à 16:00:00.

Tarif : 22 à 35.5 euros.

ROSE ET MASSIMOde Félix RADUmise en scène Alain SACHSavec Lou NOÉRIE, Félix RADU, Hugo LEBRETON, Lionel NOCENTINIcollaboration artistique Corinne JAHIER – scénographie: Sean DUNBAR et Alain SACHScostumes: Hervé DELACHAMBRE – lumières: Muriel SACHS et Moïse HILLmusique: Patrice PEYRIERAS – chorégraphie: Patricia DELON – peintures: Valérie GUYMassimo est un jeune homme oisif et distrait. Un matin, son ami Aldo le réveille en catastrophe. Il faut qu’il le remplace pour son cours d’italien auprès d’une Princesse. C’est ainsi que l’histoire débute, ou bien se termine. Une histoire d’amour impossible, dangereuse, passionnée et brûlante qui se consume sur scène.Rose et Massimo est la première pièce de l’auteur et comédien Félix Radu (Prix Raymond Devos de l’humour).

Theatre du petit Montparnasse

31 rue de la Gaité Paris 75014

