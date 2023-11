Spectacle « Illusions perdues » Théâtre du Petit Colombier Chambost-Longessaigne, 17 novembre 2023, Chambost-Longessaigne.

Un seul en scène vif et plein de suspens, une sorte de polar descriptif, adapté du roman de Balzac. Ce spectacle s’apparente à un one-man-show sous forme d’une narration entrecoupée de saynètes, une visite mêlée d’humour noir au musée des horreurs des âmes. Lionel Jamon a récolté dans Illusions perdues, ainsi que d’autres recoins de la Comédie humaine , ce qui fait vivre et mourir les ambitieux. Le comédien veut prouver que la vie est ailleurs et qu’au-delà des intrigues et des délices de la richesse une autre aventure est possible. Le public aura une heure quinze pour se faire une opinion !

Théâtre du Petit Colombier 40 chemin de Ronde 69770 Chambost-Longessaigne Chambost-Longessaigne 69770 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « bibliochambost@gmail.com »}]

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

