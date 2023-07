Entrez dans le Théâtre du Pays de Morlaix Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix Entrez dans le Théâtre du Pays de Morlaix Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix. Entrez dans le Théâtre du Pays de Morlaix Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Théâtre du Pays de Morlaix Découvrez grâce à un parcours, ponctué d’explications et d’anecdotes, notre théâtre à l’italienne (dessous de scène, vieille machinerie…), inauguré en 1888 et classé Monument Historique en 1998. Théâtre du Pays de Morlaix 27 rue de Brest, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Quartiers Ouest Finistère Bretagne 02 98 15 22 77 https://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/Lieu.html http://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr;https://www.instagram.com/theatredupaysdemorlaix/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000007 Un Théâtre à l’italienne (1888) en Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 © Rodolphe BRETIN Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Théâtre du Pays de Morlaix Adresse 27 rue de Brest, 29600, Morlaix Ville Morlaix Departement Finistère Lieu Ville Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/