C’est pour quand ? Théâtre du Pavé, 25 mai 2023, Toulouse.

C’est pour quand ? 25 – 27 mai Théâtre du Pavé

20.80€/15.80€/10.80€/5.40€

Quatre vies. Quatre parcours. Quatre récits.

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station St Agne-SNCF

05 62 26 43 66 https://www.theatredupave.org/ Le théâtre du Pavé est un lieu chaleureux et convivial situé dans le quartier Saint-Agne. Sa programmation privilégie le théâtre d’auteur, qu’il soit contemporain ou classique.

Que répondre quand on brûle d’un désir d’enfant qui ne vient pas, quand on angoisse qu’il ne vienne jamais ? Que répondre quand on n’a jamais réfléchi à la parentalité car on a cru avoir la vie entière pour y penser ? Que répondre quand on s’aperçoit que la voie choisie, qu’on a pensé être utile, qu’on a cru être celle qui pouvait participer à l’innovation et au progrès se révèle être absurde ?

Benjamin, Léa, Mathieu et Marion sont face à cette question, mais elle ne revêt pas le même sens pour chacun.

Benjamin et son mari sont en parcours d’adoption.

Léa est en détresse face à l’urgence écologique.

Mathieu est atteint d’un cancer des testicules.

Marion et son compagnon sont en parcours PMA.

A partir de 12 ans / Durée 1h30

Autour du spectacle : le jeudi 25 mai à l’issue de la représentation, rencontre avec l’équipe du spectacle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00

2023-05-27T22:30:00+02:00

© dr