Les 2moizelles Théâtre du Pavé, 30 mars 2023, Toulouse.

Les 2moizelles 30 mars – 1 avril Théâtre du Pavé

9€/6€

Les 2moizelles racontent de drôles histoires en chansons

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station St Agne-SNCF

05 62 26 43 66 https://www.theatredupave.org/ Le théâtre du Pavé est un lieu chaleureux et convivial situé dans le quartier Saint-Agne. Sa programmation privilégie le théâtre d’auteur, qu’il soit contemporain ou classique.

Détourner les idées reçues de la chanson française, en faisant découvrir ou redécouvrir un répertoire moderne, profond, drôle et festif, où rien n’est pris au premier degré : tel est le mot d’ordre ! Avec légèreté, fraîcheur, audace et insolence, ces joyeuses donZelles osent tout (ou presque) et l’assument avec panache. Nos 2 complices pratiquent avec jubilation, auto-dérision et loufoquerie, l’art de l’à-propos, parfois délicieusement coquin.

Chaque accident scénique est matière à improviser. Mais ne vous y trompez pas, ces filles-là ne laissent rien au hasard.

Sans compleXe, elles vous racontent en chansons de drôles d’histoires de famille, de mecs, de bébêtes. Elles revêtissent pour votre plus grand plaisir les traits de votre mère, votre copine ou votre ex… touchante, agaçante, exaspérante … et puis soudainement swinguent, dansent et virevoltent tout en tendresse.

Marina Bellinello et Lise Laffont, ces deux sœurs de Voix, en pleine crise de la quarantaine et encore plus déridées, se donnent corps et âme pour vous divertir.

A partir de 13 ans

Durée : 1h15



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:30:00+02:00

2023-04-01T22:00:00+02:00

© Katty Castellat