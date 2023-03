Opa ! Théâtre du Pavé Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Opa ! Théâtre du Pavé, 24 mars 2023, Toulouse. Opa ! 24 et 25 mars Théâtre du Pavé Théâtre Ce spectacle parle de ma douloureuse prise de conscience de petite-fille, ayant grandi dans l’ignorance due au silence d’après-guerre, jusqu’à la découverte d’histoires cachées au cœur de ma propre famille, celle d’un haut dignitaire nazi, impliqué dans la solution finale.

C’est ma rencontre avec Jean et Marie Vaislic, un couple de toulousains, survivants d’Auschwitz et Ravensbrück, qui m’a donné l’étincelle pour enfin ressentir ce poids que je portais. Se trouver dans l’Histoire au lieu de juste la regarder.

Un spectacle poétique qui mélange les temps et les genres, accompagné par une musique entre tradition et électronique. Du regard d’Ilka, des tragédies surmontées de Marie et Jean, l’espoir est en chemin. Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 62 26 43 66 https://www.theatredupave.org/ Le théâtre du Pavé est un lieu chaleureux et convivial situé dans le quartier Saint-Agne. Sa programmation privilégie le théâtre d’auteur, qu’il soit contemporain ou classique. Métro : ligne B – station St Agne-SNCF Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T21:30:00+01:00 © de Vincent Nguyen

