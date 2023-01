Petit enfer Théâtre du Pavé, 11 mars 2023, Toulouse.

Petit enfer Samedi 11 mars, 20h30 Théâtre du Pavé

9€/6€

Des retrouvailles estivales et ses petits règlements de compte.

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station St Agne-SNCF

05 62 26 43 66 https://www.theatredupave.org/ Le théâtre du Pavé est un lieu chaleureux et convivial situé dans le quartier Saint-Agne. Sa programmation privilégie le théâtre d’auteur, qu’il soit contemporain ou classique.

Jean aime Benjamin, Benjamin c’est le voisin de la famille. Personne ne peut imaginer dans la famille que Jean puisse aimer Benjamin. À moins qu’on le sache trop bien et qu’on préfère le taire. Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous une fois par an et tous les ans fin août et chaque fois c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les petits règlements de compte entre le fromage et le dessert. Est-ce que cette année Jean dira enfin qui il est vraiment ? Rien n’est moins certain à moins que quelqu’un l’aide.

Théâtre à partir de 14 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T21:30:00+01:00

©DR