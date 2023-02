OKA Théâtre du Parc Scène pour un Jardin Planétaire, 11 avril 2023, Paris.

OKA 11 – 16 avril Théâtre du Parc Scène pour un Jardin Planétaire

Sur réservation

Création décembre 2022

Spectacle immersif dès 6 mois

Durée : 35 minutes

Deux musiciens plongent les spectateurs dans des ambiances évocatrices d’une nature sauvage à la limite du visible, prête à se métamorphoser et à résonner : sons de bois, de pierre, cordes vibrantes, voix chantées ou chuchotées, racontées, hululements de chouette et chant du loup…

Installé sur des îlots au cœur de l’espace scénique, le public peut, au gré de ses envies, suivre le mouvement, façonner l’espace où il se trouve, construire des ponts entre les êtres et les choses ou se laisser porter par les voix et les musiques.

Entre sieste musicale et installation immersive, OKA est une invitation à porter un autre regard sur la nature qui nous entoure.

« Faire partie d’un tout ? Rendre perceptible notre relation à la nature, au vivant ? C’est ce que réussit ce « concert-paysage », comme le définit joliment la compagnie du Porte-Voix, tant dans sa forme, immersive, que dans son propos (…) » – TTT – Télérama

Conception et écriture : Florence Goguel

Création sonore et interprétation : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Scénographie : Marlène Rocher et Patrice Balendreau

Son : Tania Volke

En 2022/203, la compagnie du Porte-Voix crée un triptyque de créations qui questionnent la façon dont l’homme s’inscrit dans son environnement et militent pour une approche “inséparée” du vivant . Il sera constitué de trois spectacles complémentaires dans leur forme et leur adresse au public, OKA, KOOM et OKANINA

Pour en savoir plus : https://leportevoix.fr/spectacles/oka/

Théâtre du Parc Scène pour un Jardin Planétaire Parc Floral 75012 Paris Paris 75012

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T08:00:00+00:00 – 2023-04-16T09:35:00+00:00