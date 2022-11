Sortie de résidence – Coeur Poumon Théâtre du Parc – Parc floral de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie de résidence – Coeur Poumon Théâtre du Parc – Parc floral de Paris, 19 mars 2023, Paris. Sortie de résidence – Coeur Poumon Dimanche 19 mars 2023, 11h00 Théâtre du Parc – Parc floral de Paris Collectif I am a bird now – Daniela Labbé Cabrera Théâtre du Parc – Parc floral de Paris Parc floral de Paris Paris Paris 75012 Île-de-France À la frontière entre documentaire et fiction, Cœur Poumon raconte l’histoire d’une famille au sein d’un service de chirurgie cardiaque dirigé par un professeur mélomane. C’est le récit d’une réparation, celle du cœur d’un tout-petit enfant, et à travers elle, le portrait de ceux qui soignent. Le cœur est pris ici dans sa double dimension : l’organe et son rôle physiologique, mais aussi le cœur comme lieu symbolique de l’amour et du courage. Cœur Poumon interroge ainsi le soin, la réparation de nos corps et de nos psychés au sein de cette institution qu’est l’hôpital public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T11:00:00+01:00

2023-03-19T13:00:00+01:00 Nilki Boom

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre du Parc - Parc floral de Paris Adresse Parc floral de Paris Paris Ville Paris Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Théâtre du Parc - Parc floral de Paris Paris

