ALADIN THEATRE DU PALAIS ROYAL Paris, 11 février 2024, Paris.

ALADINNOMMÉ AUX MOLIÈRES « Spectacle Jeune public »Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire preuve de bravoure, de ruse et de courage, pour déjouer les pièges du terrible Jaffar. Aladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques endiablées, combats haletants et Art de l’illusion. C’est un véritable concentré de soleil, d’humour, et de bonne humeur ! Cette mise en scène réunie treize comédiens, chanteurs, et danseurs pour interpréter plus d’une quarantaine de personnages dans des décors princiers, et de somptueux costumes…Un spectacle de Jean-Philippe Daguerre et Igor de Chaillé.Après 4 années de triomphe et 100.000 spectateurs, Aladin est de retour sur la scène du Théâtre du Palais-Royal.Distribution : ALADIN : Nicolas GUILLEMOTYASMINE (alternance) : Natacha KRIEF & Roxane TURMELSULTAN BAABA : Alfred COHENJAFFAR (alternance) : Julien RENON & Christophe GAUZERANLE GENIE (alternance) : Jonathan PINTO ROCHA & Paolo PALERMOETOILE DES NEIGES (alternance) : Aude MAGNIER & Marie CLEMENTKAMEL OUALOU : Philippe ARBEILLEHASSAN FUFU : Rémy de VAUCORBEILLA MERE D’ALADIN : Mariejo BUFFONNous vous informons que l’accès à la salle du Théâtre du Palais Royal est interdit aux enfants de moins de trois ans INFORMATION IMPORTANTE : Suite à la mise en place de l’état d’urgence et du renforcement des mesures de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate, le Théâtre du Palais-Royal applique les mesures préventives décidées par le gouvernement pour les lieux publics.Ainsi, un seul sac (de type sac à main ou sac à dos d’une contenance inférieur ou égale à 25 litres) par personne est admis dans l’enceinte du Théâtre.Tout spectateur se présentant muni de valise se verra interdire l’entrée du théâtre sans possibilité de remboursement.Les trottinettes, mono-roues, vélos et batteries de vélos sont également interdits dans l’enceinte du Théâtre. Les poussettes sont autorisées, mais uniquement pliées et déposées au vestiaire du Théâtre pendant la représentation. Nous vous rappelons aussi que toute nourriture et/ou boisson est interdite en salle.Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

Tarif : 27.10 – 46.90 euros.

Début : 2024-02-11 à 11:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DU PALAIS ROYAL 38 Rue de Montpensier 75001 Paris