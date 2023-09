EDMOND THEATRE DU PALAIS ROYAL Paris, 30 septembre 2023, Paris.

EDMOND LA CRÉATION D’ALEXIS MICHALIKDécembre 1897, Paris.Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.5 MOLIÈRESMeilleur spectacle Théâtre Privé : Alexis MichalikAuteur francophone vivant : Alexis MichalikMetteur en scène Théâtre Privé : Alexis MichalikComédien dans un second rôle : Pierre ForestRévélation masculineAprès Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, l’auteur – metteur en scène aux 8 Molières revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac. Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, est – un vrai théâtre de troupe – rappelant les grandes épopées théâtrales du XIXe siècle.DistributionEn alternance :Rosemonde : Juliette Lamboley / Nora GiretAnge Floury : Christian Mulot / Éric MariottoMaria Legault : Sandra Dorset / Fabienne GalulaEdmond Rostand : Benjamin Wangermée / Gall GaspardMonsieur Honoré : Eriq Ebouaney / Augustin RuhaburaLéonidas Volny : Adrien Melin / Cyril Descours / Lionel ErdoganFeydeau : Nathan DunglasMarcel Floury : Pierre Bénézit / Vincent Viotti / Christophe CanardConstant Coquelin : Jacques Bourgaux / Franck VincentJean Coquelin : Ary GabisonJeanne d’Alcy : Raphaële Volkoff / Jeanne Guittet / Alice AllrightSarah Bernhardt : Valérie Vogt / Valérie Baurens / Catherine ArondelEquipe artistiqueScénographie : Juliette AzzopardiLumières : Arnaud JungCostumes : Marion RebmannMusique : Romain TrouilletAssistante : Aïda AsgharzadehCombat : François Rostain

