LA MACHINE DE TURING THEATRE DU PALAIS ROYAL Paris, 30 septembre 2023, Paris.

LA MACHINE DE TURING THEATRE DU PALAIS ROYAL a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:00:00.

Tarif : 19 à 52.4 euros.

LA MACHINE DE TURING Une pièce de Benoit SOLÈSInspirée par la pièce de Hugh Whitemore : BREAKING THE CODE, basée sur ALAN TURING : THE ENIGMA d’Andrew Hodges4 MOLIÈRESMeilleur spectacle Théâtre PrivéAuteur francophone vivant : Benoit SolèsMetteur en scène Théâtre Privé : Tristan PetitgirardComédien : Benoit SolèsL’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.Présentation :Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée rappelant étrangement un célèbre logo…Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand secret ? Non ?Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile de le garder pour soi.De toutes les choses immatérielles, le silence est l’une des plus lourde à porter. Et justement, ma vie était remplie de secrets…Avez-vous déjà entendu parler de l’Enigma ?Bien sûr que non, comment le pourriez-vous ?Alors, c’est le moment d’être bien attentif. Distribution : Benoit Solès, Gregory Benchenafi, Matyas Simon, Armaury de Crayencour Equipe artistique : Mise en scène : Tristan PETITGIRARDAssistante mise en scène : Anne PLANTEYDécor : Olivier PROSTCostumes : Virginie HLumières : Denis SCHLEPPMusique : Romain TROUILLETVidéo : Mathias DELFAU

Réservez votre billet ici

Station de métro Palais-Royal – Lignes n°1 et 7

Station de métro Pyramides – Lignes n°7 et 14

Station de métro Bourse – Ligne n°3

Télécharger le plan RATP Métro

Station Palais Royal – Comédie Française :

– Ligne 21 : Gare Saint-Lazare – Stade Charlety – Porte de Gentilly

– Ligne 27 : Gare Saint-Lazare – Porte d’Ivry-Claude Regaud

– Ligne 39 : Issy-Val de Seine – Gare du Nord

– Ligne 48 : Palais Royal Musée du Louvre – Porte des Lilas

– Ligne 67 : Pigalle – Stade Charlety – Porte de Gentilly

– Ligne 81 : Porte de Saint-Ouen – Châtelet

– Ligne 95 : Porte de Vanves – Porte de Montmartre

Station Bourse :

– Ligne 20 : Gare Saint-Lazare – Gare de Lyo

– Ligne 29 : Gare Saint-Lazare – Porte de Montempoivre

– Ligne 74 : Clichy-Berges de Seine – Hôtel de Ville

– Ligne 85 : Mairie de Saint-Ouen – Luxembourg

Télécharger le plan RATP Bus

THEATRE DU PALAIS ROYAL

38 Rue de Montpensier Paris 75001

