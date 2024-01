Festival « Place à demain » Théâtre du Nord Lille, samedi 27 janvier 2024.

Festival « Place à demain » La MEL et le quotidien national Libération organisent le festival « Place à demain » le 27 janvier au Théâtre du Nord, à Lille. L’idée ? Proposer une journée de débats pour dialoguer entre générations. Samedi 27 janvier, 09h00 Théâtre du Nord Entrée libre sur inscription pour les débats et ateliers

Confiance en l’information, en la politique, confiance en la science, en l’innovation, en l’entreprise, en soi : où en est-on ? Comment, à 20 ans, penser un avenir plus désirable avec légèreté et joie ? Comment avoir confiance en l’avenir sans baisser les bras ? La Métropole Européenne de Lille et le journal Libération vous proposent une journée d’échanges pour croire en l’avenir.

Cet événement grand public fait écho à la stratégie de la Métropole en faveur des jeunes. La MEL a voté en octobre 2023, une stratégie jeunesse renouvelée et ambitieuse : « #Jeunes en Métropole 2.0 » (#JeM2.0). Elle vise à soutenir les jeunes dans leur parcours vers l’âge adulte et la citoyenneté, en s’appuyant sur trois piliers fondamentaux : la solidarité, l’émancipation et l’engagement.

Demandez le programme

9h45 : Inauguration

Débats :

10h-11h30 : Les médias mentent-ils ?

11h30-13h : Science : le vrai du faux ?

14h-15h30 : Politiques : élus… mais crus ?

15h30-17h : Jeunes au travail : à la recherche du sens perdu ?

Ateliers :

10h30 – 12h30 : Femme et entrepreneuriat : casser la boîte !

14h-16h : Prendre la parole : l’examen de confiance

16h30 – 17H30 : Les mots qui font du bien

Spectacle :

18h : Seizeaucentre, une création de Pascal Rambert pour les élèves comédiens du Studio 7 de l’École du Nord

Programme de la soirée :

21h-minuit : DJset (programmation en cours)

Théâtre du Nord 4 Place Charles de Gaulle, 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France