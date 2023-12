Seizeaucentre Théâtre du Nord Lille, 23 janvier 2024, Lille.

Début : 2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T18:00:00+01:00 – 2024-01-27T20:30:00+01:00

SEIZEAUCENTRE

Texte et mise en scène Pascal Rambert

Création de Pascal Rambert pour les élèves comédien·ne·s de l’École du Nord

Avec les élèves du Studio 7 de l’École du Nord :

Yassim Aït Abdelmalek, Félix Back, Poline Baranova Kiejman, Jessim Belfar, Clément Bigot, Sam Chemoul, Jade Crespy, Fantine Gelu, Ambre Germain-Cartron, Loan Hermant, Mohamed Louridi, Ilana Micouin-Onnis, Marie Moly, Chloé Monteiro, Miya Péchillon, Charles Tuyizere

Alors qu’un jeune cinéaste tourne un film sur un club de hockey sur glace, les seize comédiens et comédiennes doivent redoubler d’effort pour incarner au plus juste ces champions et championnes de la glisse. La compétition sportive et le métier de comédien sont habilement mis en parallèle dans cette création de Pascal Rambert spécialement pensée pour les élèves du Studio 7 de l’École du Nord.

Au centre de la scène, c’est un morceau de patinoire qui sera recréé pour permettre l’illusion cinématographique. Pascal Rambert nous embarque dans les coulisses du tournage de ce film, où, perchés sur des patins, les élèves traverseront la glace comme les monologues dont l’auteur a le secret.

David Bobée a déjà travaillé pour Pascal Rambert en tant que comédien et danseur, c’est donc tout naturellement qu’il a demandé à l’auteur et metteur en scène, traduit et joué dans le monde entier, d’être présent pour la dernière année de formation du Studio 7. Une chance pour ces artistes en professionnalisation, une chance pour le public du Théâtre du Nord.

Théâtre du Nord place du général de gaulle lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

