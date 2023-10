FÉES Théâtre du Nord Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord FÉES Théâtre du Nord Lille, 7 novembre 2023, Lille. FÉES 7 – 10 novembre Théâtre du Nord Payante Texte Ronan Chéneau

Mise en scène David Bobée

Fées dresse le portrait d'un jeune homme de 25 ans qui décide de s'enfermer dans sa salle de bain, lieu d'intimité propice à l'introspection. Il cherche à se couper du monde qui l'environne et de la violence d'un quotidien devenu trop anxiogène. Un groupe de fées, créatures malicieuses, lui soufflent à l'oreille les bruits du monde extérieur… Ce spectacle est l'un des premiers de David Bobée. Créé en 2004, il a connu un grand succès en France et à l'étranger. Le texte de Ronan Chéneau a été abondé par les écrits des quatre élèves-auteur·ices du Studio 7 de l'École du Nord, une écriture de plateau effectuée pour leurs seize camarades élèves comédiens et comédiennes. Si la forme du spectacle n'a pas changé, son propos lui, a évolué pour dresser le portrait de cette nouvelle génération. L'occasion de découvrir les artistes en devenir de l'École du Nord, celles et ceux qui feront le théâtre de demain. Théâtre du Nord place du général de gaulle lille Lille

