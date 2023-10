LES CONTES À PAILLETTES Théâtre du Nord Lille, 21 octobre 2023, Lille.

LES CONTES À PAILLETTES 21 octobre 2023 – 17 février 2024, les samedis Théâtre du Nord GRATUIT, SUR RÉSERVATION

Des sorcières rusées, des princesses aventurières, des grenouilles poilues, des princes pas si charmants, avec les Contes à Paillettes, les enfants, dès 5 ans, questionnent le monde et inventent leur propre destin.

Venez rencontrer La Déliche, Maria Mollarda, Caterine Larabe et Tata Foxie, des créatures tout en paillettes qui racontent des histoires de princes et princesses. Mais dans ces histoires, ce n’est pas forcément le prince qui sauve la princesse, les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde.

Fondé en 2014, Paillettes est une joyeuse bande de drag queens qui questionne notre époque en puisant dans la puissance symbolique et universelle des contes. À travers leurs lectures, le groupe explore avec les enfants les questions d’inclusion, d’égalité et interroge la normalisation des représentations.

Théâtre du Nord place du général de gaulle lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France http://www.theatredunord.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dd134014-2992-461f-9c1e-a64a20b03996;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dd134014-2992-461f-9c1e-a64a20b03996 Métro (ligne 1) : Station Rihour Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle Gare Lille Flandres à 500 m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:00:00+01:00

Les Drag Queens du Collectif Paillettes