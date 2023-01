Les Forteresses Théâtre du Nord, 30 mai 2023, Lille.

Les Forteresses 30 mai – 1 juin Théâtre du Nord

Le metteur en scène et comédien, Gurshad Shaheman, donne ici la parole à trois femmes de sa famille : sa mère et ses tantes.

EN COREALISATION AVEC LE THEATRE DU NORD, centre dramatique national Lille Tourcoing Hauts-de-France

Au carrefour de l’intime et du politique, Gurshad Shaheman raconte la grande histoire à travers la petite. Révélé en 2015 avec Pourama Pourama, où il revenait sur son propre parcours depuis l’Iran jusqu’en France, le metteur en scène et comédien donne cette fois la parole à trois femmes de sa famille : sa mère et ses tantes. Nées au début des années 1960, elles ont traversé la révolution de 1979, la guerre contre l’Irak et ont été confrontées, comme beaucoup, à la question du départ… Depuis, deux d’entre-elles ont quitté leur terre natale pour gagner l’Allemagne et l’Hexagone, quand la dernière est restée sur place. Dans un décor évoquant un restaurant typique du nord de Téhéran où l’on dîne à ciel ouvert, assis sur des tapis persans, le public écoute ces trois sœurs. Elle se remémorent leurs engagements, joies ou peines… Les mots des comédiennes se mêlent à la musique électroacoustique de Lucien Gaudion et des chansons populaires. On traverse un demi-siècle d’Histoire à la lueur de destins singuliers, parfois chahutés, mais toujours guidés par un espoir incandescent.

Autour du spectacle

L’œil du méliès : Un film en écho au spectacle Les Forteresses

No Land’s Song, film iranier d’Ayat Najafi (2014) – Durée 1h31. En présence de Gurshad Shaheman



