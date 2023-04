ANTIGONE Théâtre du Nord, 29 mars 2023, Lille.

Texte Sophocle

Mise en scène Emma Gutafsson et Laurent Hatat

Avec

Mathilde Auneveux, Flora Chéreau, Sylvie Debrun, Bouba Landrille Tchouda, Claire-Lyse Larsonneur, Samir M’Kirech

HÉROÎNE DEVENUE SYMBOLE DE RÉSISTANCE

Antigone est devenue le nom splendide de la juste rébellion, l’icône de la désobéissance civile. Elle qui décida d’ensevelir son frère Polynice malgré l’interdiction de son oncle, Créon, nouveau roi de Thèbes, qui la condamne à être emmurée vivante.

Laurent Hatat et Emma Gustafsson, qui signent ici leur troisième spectacle en commun, s’intéressent aux formes de résistance, aiment à les bousculer. Comment désobéit-on au pouvoir aujourd’hui ? Il et elle font appel à l’écriture de Julie Ménard pour jeter un regard contemporain sur le texte de Sophocle, comme l’ont fait dans leur traduction Irène Bonnaud et Malika Hammou, créant ainsi des liens entre ce texte millénaire et la jeunesse d’aujourd’hui.

Sur la scène recouverte d’un lit de cendres, la danse se met au service du récit. Le chœur interprète autant par la voix que par le corps ce grand récit antique.

Mathilde Auneveux, à peine sortie de L’École du Nord, incarnera avec toute la radicalité de sa jeunesse, une Antigone guidée par le principe universel d’humanité face aux lois de Créon. Ce spectacle marque le retour sur le grand plateau d’une compagnie importante de la région, anima Motrix, dirigée par Laurent Hatat.

LE THÉÂTRE DU NORD : d'hier à aujourd'hui Le Théâtre du Nord est l'un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s'attache à défendre et à promouvoir un théâtre d'art accessible au plus grand nombre. Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand'Place à Lille et L'Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d'Art dramatique, l'École du Nord. Le Théâtre du Nord et L'École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l'égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d'accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd'hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable. L'édifice sur la Grand'Place de Lille Tel qu'il se présente aujourd'hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand'Garde édifiée en 1717 sur la Grand'Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989. La Grand'Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d'Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade). La Grand'Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édifice, resté quasiment inchangé, dans un magnifique tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l'Hospice Comtesse à Lille. Le bâtiment de 1989, conçu par l'architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édifié en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l'Intérieur du gouvernement de Léon Blum. De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968.

